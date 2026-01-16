WWE SMACKDOWN 16 DE ENERO 2025 .— Drew McIntyre es el nuevo Campeón Indisputable WWE, título que consiguió tras vencer de manera polémica a Cody Rhodes la semana pasada. Y por lo pronto no habrá revancha, pues su primer retador se definirá mediante un torneo que enfrentará a ocho Superestrellas de SmackDown. En una de las luchas veremos a Randy Orton vs. The Miz. En otra, Matt Cardona vs. Trick Williams. En una más, Damian Priest vs. Solo Sikoa. Y en la restante, Sami Zayn vs. Ilja Dragunov. Los cuatro ganadores de esta lucha se enfrentarán en un Fatal Four Way el próximo 24 de enero en Saturday Night’s Main Event. Quien se lleve la victoria esa noche, obtendrá la lucha titular contra McIntyre en Royal Rumble. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la OVO Arena en Londres, Inglaterra.

WWE SmackDown 16 de enero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 2:00 pm, hora del centro

►El evento inició con la llegada del nuevo Campeón Indisputable WWE, Drew McIntyre, acompañado de una orquesta de gaitas.

►Aunque McIntyre fue recibido como héroe, con cánticos de apoyo, McIntyre mandó a los fans al diablo. Los acuso de darle la espalda en momentos clave de los últimos años, como cuando tuvo su rivalidad con CM Punk.

►McIntyre añadió que había una cláusula en su lucha contra Cody Rhodes: Que no habría revancha.

►McIntyre fue interrumpido por Randy Orton. Los fans cantaron el tema de entrada de The Viper.

►»No vine para felicitarte, sino para recordarte que hace un par de meses tuviste la oportunidad de patearme la cabeza y no lo hiciste», dijo Orton, quien tendrá la cortesía de advertirle antes de ir por él y aplicarle un RKO para quitarle el título.

►De pronto, Jacob Fatu apareció para atacar a McIntyre. Antes de que Orton pudiera hacer algo, llegó The Miz y le aplicó un Skull Crusher Finale.

JACOB FATU WANTS A FIGHT

#SmackDown — Anything WWE (@AnythingWWE) January 16, 2026

