Zilla Fatu da un primer gran paso: debutará en GCW

Hijo de Umaga. Primo de Roman Reigns o The Usos. Él es Zilla Fatu. Ya lo conocemos, brevemente. En realidad, lo hemos visto en acción. Cuando era alumno de Reality of Wrestling, la escuela de lucha libre de Booker T. No obstante, hace unos meses la abandonó por voluntad propia, ambas partes separaron sus caminos de buena manera. Hasta ahora, no se sabe por qué. El joven samoano razonaba así su decisión:

«Es todo amor. Es todo respeto. Todavía quiero ver que la escuela de Booker T prospere. Para mí, simplemente mi visión era diferente. Booker y yo ya tuvimos una conversación y algunas cosas no podían funcionar. Mi visión y la suya, lo que él tenía planeado, simplemente no se conectaban. Decidimos separarnos de manera respetuosa, y seguimos en buenos términos. […] Mi visión y la suya simplemente no se alineaban ni encajaban juntas. Estoy haciendo mi propia cosa, un día a la vez […]».

► Zilla Fatu debutará en GCW

Podríamos especular con que quizá Zilla Fatu quería avanzar más rápido en su carrera de lo que el WWE Hall of Famer estaba de acuerdo para él como su pupilo. También podríamos utilizar como argumento el hecho de que tan pronto como dentro de un mes va a debutar en GCW, una de las promociones independientes más potentes de la actualidad. Todavía no se sabe quién será su oponente pero el cartel contará con grandes nombres.

*TAMPA UPDATE* Just Signed: ZILLA FATU makes his GCW debut on 1/26 in TAMPA! Plus:

Andrade El Idolo

Janela vs AJ Francis

Deppen vs Mansoor

Nick Gage

Blake Christian

Maki Itoh

Masha Slamovich

Bussy Get Tix:https://t.co/3jXferejSD Watch LIVE on @FiteTV+

Fri 1/26 – 8PM pic.twitter.com/PqHpa9ADOT — GameChangerWrestling (@GCWrestling_) December 25, 2023

Es el mismo evento en el que AJ Francis (Top Dolla) volverá a Game Changer Wrestling después de su despido de la WWE. En su caso, sí tiene una lucha programada, que será ante Joey Janela, a quien atacó recientemente. No es ninguna sorpresa pero la verdad es que promete ser un show verdaderamente interesante para dar comienzo a 2024.