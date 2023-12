Stephen P New, abogado de CM Punk y Ace Steel, contaba recientemente todo lo que puede contar acerca de la salida de ambos de AEW apuntando que la única persona que puede hablar de ello porque no firmó un acuerdo de confidencialidad es Lucy, la esposa de Steel.

► Chris Jericho vio el Brawl Out

Pero eso no sería cierto pues Chris Jericho también vio lo ocurrido entre el Best in the World, Kenny Omega y The Young Bucks tras bastidores en All Out 2022 y tampoco firmó nada. Así lo indica en redes sociales The Ocho:

— El abogado de CM Punk y Ace Steel revela que solo una persona involucrada en el Brawl Out no tiene un acuerdo de confidencialidad.

— Yo no firmé uno…

Además -contestando directamente al abogado, que le señala que ese acuerdo está en su manual del empleado de la empresa, a no ser que tenga uno distinto, puntualiza también, Jericho comenta:

«Oye, Stephen P. New, solo quiero decirte que no sigo ningún manual del empleado y nunca he tenido uno en mis 4 años trabajando para AEW. Además, nunca he firmado un NDA en mi vida, en serio, nunca. Así que, en lugar de intentar intimidar y alardear de manera egocéntrica para tus clientes, podrías empezar a investigar antes de hacer afirmaciones generalizadas sobre tus amigos. Porque estuve ahí esa noche, vi todo, incluyendo cómo Lucy (y su esposo y mejor amigo) se comportaron y lo que realmente sucedió. Estaba en la habitación observando a todos en todo momento, así que sé exactamente lo que pasó. Y ya que tú no estabas allí y yo sí, tal vez deberías callarte. Porque lo que realmente sucedió fue bastante asqueroso…«.

Hey @StephenPNew– I don’t adhere to an employee handbook and have NEVER had one in 4 years of working for @aew. Ive also never signed an NDA in my life ….ever. So stop trying to be a bully and making egotistical fantasy brags for your clients, and start doing some research… https://t.co/P8Fjda7d9K — Chris Jericho (@IAmJericho) December 25, 2023

Con acuerdo o sin él, no parece que Chris Jericho vaya a compartir nada concreto de lo ocurrido. Él sabe perfectamente que eso no ayudaría a nadie, mucho menos a AEW, a sus compañeros de vestidor y a sí mismo. Puede que más adelante, cuando realmente sea una anécdota.