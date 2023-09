Zilla Fatu razona su adiós a la escuela de Booker T

«He estado recibiendo muchas llamadas. La gente nos ha estado contactando, preguntándonos por Zilla Fatu y cuándo podrán verlo de nuevo. Honestamente, no puedo decirles cuándo podrán ver a Zilla Fatu de nuevo, ya que ya no forma parte de Reality of Wrestling debido a diferencias insalvables. Dejémoslo ahí. Estoy seguro de que está aceptando fechas en Internet y le deseamos a Zilla Fatu mucho éxito en su futuro». Así explicaba recientemente Booker T que Zilla Fatu abandonó su escuela, Reality of Wrestling.

► Zilla Fatu se aleja de Booker T

Ahora -en Apples & Grapes– se pronuncia el joven luchador, hijo del exWWE Umaga.

«Es todo amor. Es todo respeto. Todavía quiero ver que la escuela de Booker T prospere. Para mí, simplemente mi visión era diferente. Booker y yo ya tuvimos una conversación y algunas cosas no podían funcionar. Mi visión y la suya, lo que él tenía planeado, simplemente no se conectaban. Decidimos separarnos de manera respetuosa, y seguimos en buenos términos. No es como si dijera: ‘No quiero verte ganar más’. Es todo amor. Tengo que seguir este camino, él tiene que seguir ese camino. Todos tienen que entender que cada uno tiene diferentes formas de llegar a la cima. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Todavía quiero ver que tengan éxito. Un saludo a Booker, un saludo a Reality of Wrestling. Si estás en Houston, échale un vistazo. Aprecio a Booker y todo lo que su escuela hizo por mí. Estoy muy agradecido por los entrenadores y las personas que están allí. Definitivamente fue un ambiente amigable y estructurado. Mi visión y la suya simplemente no se alineaban ni encajaban juntas. Estoy haciendo mi propia cosa, un día a la vez».

«Él es una leyenda. Ha estado haciendo esto durante más tiempo de lo que yo he estado vivo. En un sentido personal, él estaba cerca de mi padre. Reality of Wrestling, ahí es donde comenzaron los Usos. Mi padre no tenía en mente otra escuela aparte de Reality of Wrestling para ellos. No tenía otra escuela en mente. Reality of Wrestling estaba preparada para ellos. Booker ha estado relacionado con mi familia durante mucho tiempo. Fue un poco triste separarnos por eso. Nunca quieres mezclar relaciones personales y negocios. Lo descubrí de la manera incorrecta. Amor y respeto por él, todavía quiero ver que tengan éxito. Simplemente estoy haciendo mi propia cosa, disfrutando del proceso. No tengo odio en mi corazón hacia él ni hacia nadie. Hay mucho dinero y oportunidades«.