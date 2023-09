Francesco Akira habla sobre AEW, ROH e IMPACT

Francesco Akira es uno de los grandes talentos de la división junior de New Japan Pro Wrestling.

A pesar de su juventud, el luchador italo-japonés tiene grandes sueños y proyectos. Estos quedaron de manifiesto en la entrevista que Straight Talk Wrestling le hizo previo a un evento que celebró en Ontario, Canadá, donde se presentó como parte de su gira en América del Norte.

Desde finales de julio, Francesco Akira se encuentra luchando en esas latitudes, compitiendo en la escena independiente estadounidense y canadiense, se presentó en México como parte del Equipo Internacional en el Grand Prix, seguido de su intervención en el All Star Jr. Festival USA, así como en el NJPW x IMPACT Multiverse United 2.

Entre los cuestionamientos que respondió están:

– Sobre abrir una escuela de lucha libre en Italia y presentar un evento de NJPW:

Uno de mis objetivos, por supuesto, sería hacer que New Japan Pro Wrestling venga a Italia. Hacer que New Japan sea aún más grande en Italia, pero uno de mis objetivos personales sería abrir una gran escuela en Italia. Donde pueda entrenar o puedan ingresar muchachos para que entrenen y luego podría haber buenas instalaciones. Yo comencé entrenando sin ring, solo usaba una colchoneta, así que quiero que los luchadores italianos tengan algo que no tienen ahora.

– Sobre luchar en AEW y ROH; y lo que significa estar en NJPW:

Me gustaría probarme en Ring of Honor y AEW también, porque tengo algunos amigos allí y creo que AEW está haciendo un buen trabajo… Pero WWE también, por supuesto, imaginar estar en un WrestleMania, es con lo que crecí, ¿sabes? Entonces, ya veremos, pero ahora me gusta NJPW, me encanta NJPW. Me gusta Japón, me encanta allí, soy feliz donde estoy.