WWE, AEW, TNA… Lio Rush busca estabilidad en 2024

Días atrás, Lio Rush compartía una gran lista de oponentes -de WWE, AEW, TNA, NJPW…- que quiere tener en 2024. En cambio, ahora explica que busca un hogar. El luchador de 29 años quiere que una empresa le ofrezca un contrato que de estabilidad a su carrera. Ello después de que sus negociaciones con New Japan Pro-Wrestling no fueran bien. Entendemos que su intención es quedarse en Estados Unidos, con su familia, y donde también puede seguir construyendo su carrera en la música.

► Lio Rush busca estabilidad en 2024

«Ahora mismo, todo va día a día, pero en el 2024, estoy buscando establecerme. Lo principal para mí en el 2024 es tener estabilidad. Creo que mucha gente ahora está en la onda de la lucha aquí y allá, y la lucha está realmente en su punto álgido; todo el mundo está emocionado. Todos quieren colaborar, todos quieren destacar, todos quieren estar en todos lados. Todos quieren que los vean por todos lados. Siento que, por mi parte, ya he estado haciendo eso durante los últimos dos o tres años. He saltado de aquí para allá. Pero no es realmente lo que estoy buscando ahora mismo. Está bien, es genial para las compañías, es genial para muchos luchadores, tanto chicos como chicas, que no han tenido la oportunidad de luchar en Japón, en TNA, en AEW, o en los circuitos independientes. Yo ya lo hice. En este punto, creo que está empezando a afectar un poco demasiado a mi vida hogareña. Es mucho, es mucho para mí. Es mucho para mi esposa. Es mucho para mis hijos. Creo que todos estamos buscando un poco de estabilidad en este momento. Así que en el 2024, no estoy buscando ser el trotamundos. Estoy buscando ser el tipo que va a cargar con una empresa sobre sus hombros y ser un campeón.»

«Puedo hacer eso en cualquier lugar y ya he sido probado. Ya he demostrado que puedo ser un campeón. Ya he demostrado que puedo ser un tipo de primera. Ahora es cuestión de, nuevamente, quien ofrezca un contrato, quien ofrezca un acuerdo que tenga sentido para mí y mi familia. He hecho mucho. Siento que lo he hecho todo. En este punto, quiero estar en un solo lugar, y quien muestre interés en mí y tenga confianza en que puedo ser esa persona para su empresa, creo que es donde terminaré finalmente. No tengo un lugar específico en mente. Quien pague, eso es lo que estoy evaluando. Quien esté dispuesto a invertir en mí. Conozco mi valía. Sé lo que puedo hacer. Sé lo que aporto. Sé lo profesional que puedo ser. Estoy a punto de cumplir 10 años. El 2024 será mi décimo año en la lucha y estoy buscando hacer algo especial. Quiero lograr algo que aún no he podido hacer. Creo que tengo toda la capacidad para ser un campeón mundial, no solo un campeón, sino un campeón del mundo. Quiero hacerlo, no solo por mí, sino por mi familia, por la gente negra, por la gente de abajo. Hay muchas cosas en las que estoy pensando. Todavía no hemos llegado completamente. Tal vez tengamos que hacer una segunda entrevista en Año Nuevo cuando mis pensamientos estén más claros. El 2024 va a ser un año especial. No estoy metiéndome en esto para hacer cosas al azar. Las luchas al azar son las que te ponen en la estantería. Todo tiene un propósito, seguro.»

