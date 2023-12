Top Dolla tendrá su primera lucha posWWE en GCW

Top Dolla tuvo su última lucha en WWE el 10 de septiembre, cuando Hit Row perdieron ante LWO en un house show. Curiosamente, ninguna de las dos facciones existe ahora mismo. Su despido el 21 de septiembre dejó a Ashante «Thee» Adonis y B-FAB solos; ella se está acercando a Bobby Lashley y The Street Profits. En cambio, Santos Escobar traicionó a sus amigos tras su ruptura con Rey Mysterio.

► Top Dolla vuelve a GCW

Pero continuemos con AJ Francis, nombre real de Top Dolla, pues tenemos novedades sobre el siguiente paso de su carrera en la lucha libre, de hecho, se anuncia dónde va a tener su primer combate como independiente. El 26 de enero formará parte del evento GCW Look At Me de Game Changer Wrestling, una de las promociones indies más populares de Estados Unidos en el presente.

*TAMPA UPDATE* Just Signed: AJ FRANCIS returns to GCW on 1/26 in TAMPA!

— GameChangerWrestling (@GCWrestling_) December 14, 2023

Como vemos, el anuncio dice que AJ Francis volverá. El luchador debutó en la empresa después de haber sido despedido por primera vez de WWE, cuando se unió a Ashante Adonis (entonces Tehuti Miles) como The HitMakerZ en GCW For The Culture 2022, donde perdieron con Shane Taylor Promotions (O’Shay Edwards y Shane Taylor).

En aquel momento, antes de que Triple H recuperara a Hit Row, Francis ganó también el Campeonato ACW de All Caribbean Wrestling en ACW Battle Kingdom y nuevamente con Miles vencieron a Boom Hayden y Clay Jacobs en MCW Spring Fever 2022 de MCW Pro Wrestling. Veremos qué tal le va en esta ocasión fuera de WWE.

En cuanto a Ashante Adonis, es interesante apuntar que durante el SmackDown del pasado 8 de diciembre volvió a luchar casi tres meses después para unirse a Cedric Alexander contra Pretty Deadly en un combate que no fue televisado. No se sabe si van a darle una oportunidad individual pero de momento sigue en la empresa.