A finales de junio, la empresa Zero1 anunció que atraviesa una difícil situación financiera, como consecuencia de la crisis de la Pandemia del Coronovirus. Pero todo parece que aún hay una luz de esperanza que garantice su sobrevivencia.

Luego del anuncio de que Kohei Sato, Tatsuhito Takaiwa e Ikuto Hidaka habían dejado la empresa, se informó que los salarios de la plantilla de luchadores se redujo un 80%; además el presidente Kazuhiro Iwamoto, que apenas había tomado el cargo en marzo, renunció.

► Zero1: Una luz de esperanza que garantiza su sobrevivencia

A pesar de éste panorama poco alentador, Shinjiro Otani ofreció una conferencia de prensa de emergencia en el Santuario de Yasukuni, donde aseguró que Zero1 continuará y que ya está en pláticas con nuevos patrocinadores. Una nueva empresa matriz ya adquirió Zero1, se trata de Daiko ZERO1 Co., Ltd., una nueva compañía de Daiko Holdings Group, Inc.; se sabe en el pasado la empresa tuvo relación de patrocinio con FMW y Atsushi Onita. Jinjin Kaminari es el nuevo presidente y director representativo.

En la conferencia, Otani anunció que Zero1 trabajará con un nuevo proyecto al que se la ha llamado Proyecto BASE ZERO1, donde se plantea incrementar el número de aficionados, con un acercamiento de los luchadores y usando tecnología digital. Estos aficionados, tendrían participación en el proyecto, teniendo derecho a voto, así como acceso a servicios exclusivos.

También se dio a conocer, que con el apoyo de los gobiernos locales de las sedes donde la empresa se presenta, se harán pruebas gratuitas de anticuerpos de COVID-19 para aproximadamente 1000 personas por función.

Otra de las sorpresas, fue que el luchador australiano Hartley Jackson estará a cargo de entrenar a los luchadores en el Dojo de Zero1. Jackson, quien regresó a Japón en marzo, aprovechará al máximo su experiencia como entrenador en WWE. Se encargará también de la visoría de nuevos talentos.

Además, se informó que Zero1 tendrá una división femenil, que estará a cargo de Megumi Kudo, quien fungía como presidenta de la submarca Super Firewors (Cho Hanabi). Su puesto será ocupado por Aja Kong. Con ellas estuvo Hiroyo Matsumoto, actual Campeona Blast Queen. Entre los primeros objetivos de Megumi Kudo está en buscar nuevas luchadoras para integrar una plantilla fija, que debutarían en un torneo para marzo de 2021. Aja Kong fue nominada como la oponente en la lucha debut del torneo femenil, a lo que la portentosa luchadora estuvo de acuerdo.

Sin duda es un gran proyecto para Zero1, que esperamos se concrete exitosamente y sea la luz de esperanza que garantice su sobrevivencia a veinte años de su fundación.