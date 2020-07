Kelvin Gastelum en exclusiva: "Tengo que probarme a mí mismo"

A nivel estadístico el 2019 de Kelvin Gastelum no fue el mejor de todos, puesto que las dos peleas que disputó las perdió. La primera fue ante Israel Adesanya y la otra ante Darren Till. Sin embargo, más allá de los números, la pelea con el ahora Campeón de Peso Medio UFC fue la mejor del año pasado, mientras que con Till, Gastelum reconoció que no estaba en las mejores condiciones posibles. Por lo que estos traspiés están lejos de ser críticos en la carrera del mexamericano.

El sábado en Fight Island, Abu Dhabi, Gastelum se las verá con el recio Jack Hermansson. Y más allá de que lo espera un desafío a tener en consideración, para el ex retador al Campeonato Interino de Peso Medio se trata de una prueba personal. Así lo explicó en diálogo con Súper Luchas:

" Tengo que probarme a mí mismo. No es a la UFC, no es a todo el mundo. Es a mí mismo. Quiero probarme que pertenezco a esta división, que soy uno de los mejores del mundo. Estas son las pruebas que estoy buscando para esta pelea".

Respecto a su oponente, Gastelum desestimó que vaya a darle una batalla reñida. Y así explicó su estrategia del cara al sábado:

"Creo que puedo ganar en cada aspecto en que se decante la pelea. Todos saben que me gusta boxear. En cuanto a la lucha, tengo mi cinta negra en Brasilian Jiu-Jitsu y me la pasé toda la vida luchando, pero no lo he mostrado en muchas de mis peleas. Ahí tengo esa herramienta".