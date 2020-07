Con motivo del vigésimo aniversario y 10 años después del último evento en el Sumo Hall, Zero1 quiere regresar a ese legendario recinto para el 14 de marzo de 2021. Aunque la empresa tuvo que luchar con problemas financieros al comienzo de su existencia, el futuro de Zero1 parece ser más cuestionable que nunca.

De acuerdo con el diario deportivo Tokyo Sports, se ha dado a conocer que Kohei Sato, Tatsuhito Takaiwa e Ikuto Hidaka han dejado Zero1. Takaiwa salió desde el 31 de mayo; mientras que Sato e Hidaka concluyeron sus contratos el 30 de junio. Hay que recordar que sus apariciones con la empresa se remontan a 2001 y 2002. considerándoles como parte del grupo fundador de la empresa que ha cambiado su nombre varias veces a lo largo de su existencia (de ZERO-ONE a ZERO1-MAX y finalmente Zero1).

Shinjiro Otani ofreció a los 3 luchadores a continuar participando en las funciones de Zero1, dejando en claro que la empresa fundada por Shinya Hashimoto no desaparecerá y seguirá escribiendo su historia.

Pero Ikuto Hidaka quiere seguir activo en su propia empresa llamada Shawn Capture Co., Ltd. La compañía fue fundada en 2012 y hasta el momento se centra en eventos, vestimenta y gestión de gimnasios. Su razón para dejar ZERO1 está relacionada con la actual Pandemia del Coronavirus. Con Shawn Capture, ahora debe prepararse para una segunda ola del coronavirus y el período posterior y desarrollar un plan de negocios para mantenerse a flote. Esto no hubiera sido posible en las condiciones anteriores, de ahí la separación de Zero1.

Por su parte, Sato y Takaiwa agradecieron a Otani y ZERO1 por su ofrecimiento. Sato, el último alumno de Shinya Hashimoto, mencionó que ahora luchará como un profesional independiente.

Sin embargo, Zero1 tiene problemas más serios que ponen en peligro su existencia. En la primavera de éste año hubo un cambio en la administración. Dream On Stage, la empresa matriz anterior, ha sido reemplazada por iFD. La nueva administración prometió reestructurar completamente a la empresa y, por lo tanto, hacerla apta para el futuro. Kazuhiro Iwamoto se convirtió en el director representativo. Después de que Zero1 se vio obligada a hacer un alto en sus actividades por el Covid-19, se dice que Iwamoto dejó su puesto.

Otani está dispuesto a hacer todo lo posible para que la empresa continúe. Con la pérdida de tres luchadores importantes, la empresa realmente tiene un panorama muy complicado. Aún así, el espíritu festivo invade Zero1 y espera con ilusión el 14 de marzo de 2021 para su gran función del veinte aniversario.