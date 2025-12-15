Este lunes 15 de diciembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Giant Center, en Hershey, Pennsylvania, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- Iyo Sky venció a Kairi Sane (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee retuvieron ante War Raiders (***)
- Roxanne Perez venció a Lyra Valkyria (***)
- Logan Paul venció a LA Knight (***)
► Momentos clave:
- Iyo Sky enfrentó en mano a mano a Kairi Sane, con Rhea Ripley acompañando a Sky y Asuka al lado de Sane. Desde la campana inicial, ambas gladiadoras intercambiaron agarres, llaves y movimientos de alta velocidad. Asuka intentó interferir, pero Ripley rápidamente la neutralizó. En los momentos finales, Sky impactó un moonsault para la cuenta de tres.
- Los Campeones Mundiales de Parejas, AJ Styles y Dragon Lee, defendieron sus coronas ante los War Raiders (Erik e Ivar). Los War Raiders dominaron con su fuerza bruta, mientras Styles y Lee se apoyaban en su sincronía y rapidez para contrarrestar. Finalmente, tras un Phenomenal Forearm de Styles sobre Ivar, Styles y Lee retuvieron con éxito.
► Cartelera WWE RAW 15 de diciembre de 2025
- Rey Mysterio vs. Logan Paul.
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Duprí (c) vs. Ivy Nile.
- The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) vs. The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods).
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 15 de diciembre de 2025
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Giant Center, Hershey, Pensilvania
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|22:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|12:00 (día siguiente)
|Netflix