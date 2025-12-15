WWE RAW 15 de diciembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE Raw 15 de diciembre 2025 | Rey Mysterio vs. Logan Paul

Este lunes 15 de diciembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Giant Center, en Hershey, Pennsylvania, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. Iyo Sky venció a Kairi Sane (***)
  2. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee retuvieron ante War Raiders (***)
  3. Roxanne Perez venció a Lyra Valkyria (***)
  4. Logan Paul venció a LA Knight (***)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 15 de diciembre de 2025

Cobertura y resultados WWE Raw 15 de diciembre 2025 | Rey Mysterio vs. Logan Paul
WWE Raw 15 de diciembre 2025.
  • Rey Mysterio vs. Logan Paul.
  • CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Duprí (c) vs. Ivy Nile.
  • The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) vs. The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods).

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 15 de diciembre de 2025
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Giant Center, Hershey, Pensilvania

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix
LA LUCHA SIGUE...
