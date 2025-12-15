Este lunes 15 de diciembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Giant Center, en Hershey, Pennsylvania, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

Iyo Sky venció a Kairi Sane (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee retuvieron ante War Raiders (***) Roxanne Perez venció a Lyra Valkyria (***) Logan Paul venció a LA Knight (***)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 15 de diciembre de 2025

Rey Mysterio vs. Logan Paul.

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Duprí (c) vs. Ivy Nile.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 15 de diciembre de 2025

Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)

Sede: Giant Center, Hershey, Pensilvania

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 20:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix