Esta semana, AEW Dark regresa por un día

Durante tres años y medio, entre el 8 de octubre de 2019 y el 25 de abril de 2023, AEW Dark, aunque a menudo compuesto de luchas insustanciales sin construcción alguna que apenas concedían margen a los talentos en pos de crecer en el ring, sirvió como escaparate para la escena independiente. Y con su cancelación, cosas de la vida, acabó convirtiéndose en un programa de culto entre cierto sector de la IWC.

Pues bien, esos «darkistas» están de enhorabuena. Antes de que se iniciaran las grabaciones del más reciente episodio de Collision, en la Utilita Arena de Cardiff (Gales), Tony Khan anunció el regreso efímero de AEW Dark mediante un episodio especial denominado Stocking Stuffer, a emitirse el martes vía Youtube (7 pm ET).

«Porque me encanta tanto Cardiff me dirigí a los grandes ejecutivos de Warner Bros. Discovery, la gran compañía que da potencia al motor que hace AEW posible, y les dije: ‘Por favor, estamos en temporada festiva, sólo por una noche, porque hay fans acérrimos de AEW en Cardiff esta noche, quiero traer de vuelta, sólo por una noche, ¡AEW Dark! ¿Y sabéis qué dijeron? ¡Dijeron que sí!»

Además de AEW Dark, recordemos que sobre el mismo escenario, como suele ser habitual, se hicieron grabaciones del show semanal de ROH. Concretamente, las que veremos el próximo jueves vía HonorClub con el título de Global Wars United Kingdom.

► Cartel de AEW Dark: Stocking Stuffer

He aquí las luchas grabadas que veremos mañana, donde hay representación británica en todas ellas. Destacar los debuts con AEW de Nathan Cruz y Lykos Gym, notorias figuras de la escena.

This Tuesday, 12/16! It’s a Christmas miracle! For one night only, #AEWDark RETURNS with a Stocking Stuffer! Tune in at 7/6c to the AEW Youtube Channel! pic.twitter.com/OVkrkapNyC — All Elite Wrestling (@AEW) December 14, 2025