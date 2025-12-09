Raw: Iyo Sky venció a Kairi Sane

En la más reciente edición de Raw, y en la primera lucha de la noche, vimos cómo siguió la rivalidad entre Iyo Sky y Rhea Ripley ante las Campeonas de Parejas WWE, Asuka y Kairi Sane.

En esta ocasión, vimos una lucha en mano a mano entre Sky y Sane, en donde la técnica salió con la victoria.

► Momento clave

El final llegó cuando Iyo conectó un súplex alemán sobre la ceja del ring y Sane cayó al suelo de ringside, para luego recibir un Asai Moonsault de parte de Iyo, quien metió de regreso al ring a su rival, le dio una patadota giratoria y buscó otro moonsault, aunque esta vez Sane salió rodando y se salvó y Asuka arrojó a Iyo contra el poste del esquinero. Asuka falló una patada para Rhea Ripley, pero esta se la devolvió de ello y logró ayudar a Iyo a meterse al ring, en donde con un moonsault, logró hacerle la cuenta de tres a Kairi y vencerla.

► ¿Y ahora qué?

Pues tanto Rhea Ripley como Iyo Sky quieren ganar el Campeonato Femenil de Parejas WWE, pero también están en la ecuación Alexa Bliss y Charlotte Flair, así que la rivalidad podría extenderse varios meses. ¿Y llegar a WrestleMania?