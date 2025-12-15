AJ Lee reflexiona sobre su salud mental

AJ Lee fue una de las luchadoras más destacadas de la WWE durante la década pasada, hasta que decidió retirarse sorpresivamente en el 2015. Desde entonces, la luchadora se ha convertido en una firme defensora de la concienciación sobre la salud mental, habiendo cubierto sus propias dificultades en sus memorias publicadas en el 2017, «Crazy Is My Superpower».

► AJ Lee fue diagnosticada con trastorno de bipolaridad

Durante una aparición reciente en «¿Cuál es tu historia? Con Steph McMahon», AJ Lee habló sobre su salud mental al inicio de su carrera y sobre cómo tuvo que lidiar con ello desde que firmó con WWE para convertirse en luchadora a tiempo completo. Lee mencionó que fue diagnosticada con trastorno bipolar dos años antes de unirse a la compañía.

«Nunca fui abierta con la gente sobre mi salud mental, así que nadie sabía por qué era tan callada. Vivo con trastorno bipolar. Es parte de mí, no es todo, pero es algo que viene de familia, y no lo sabíamos: mi madre luchaba contra ello. Así que eso respondió a muchas preguntas sobre su comportamiento durante mi infancia y por qué las cosas eran como eran… A menudo se desencadena y empeora por situaciones de alta presión y mucho estrés».

«Pensé que podría costarme el trabajo si la gente se enteraba, así que nunca se lo dije a nadie. Recuerdo que una persona tuvo una especie de presentimiento; esa persona fue Kaitlyn… Íbamos al gimnasio o algo así y pensé: ‘No puedo salir del coche’. Me senté en el coche y lloré mientras ella entraba al gimnasio y hacía ejercicio».

Como era de esperar, reprimir sus sentimientos no le hizo mucho bien a Lee, y el estrés comenzó a dificultarle el manejo de su trastorno bipolar, lo cual explica un poco su decisión de retirarse en el 2015, donde empezó a descubrir cómo gestionar mejor su salud mental, y ahora siente que está en un mejor lugar tras su regreso a la WWE en este año.