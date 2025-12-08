WWE RAW 8 DE DICIEMBRE 2025 .— AJ Styles y Dragon Lee han formado una sólida mancuerna. Fue en octubre pasado cuando dieron la sorpresa al ganar el Campeonato Mundial de Parejas, y aunque sólo llevan un par de defensas (la segunda de ellas fue la semana pasada ante The New Day) se les ve un brillante camino por delante. A menos, claro, que este lunes su reinado sea cercenado de tajo por los peligrosos War Raiders, quienes regresan con sed de venganza. Fue Adam Pearce, el Gerente General de Raw, quien decidió, sin más argumento que el de una cláusula de revancha pendiente, que Ivar y Erik serían los siguientes retadores. Será una dura batalla, y si Styles y Dragon Lee salen victoriosos de ella, nadie podrá poner en duda su valía como campeones. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el T-Mobile Center, en Kansas City, Missouri.

Rey Mysterio sigue en su cruzada interminable contra el Judgment Day. Este lunes lo veremos enfrentar en mano a mano a Finn Bálor.

Además, Gunther, el ganador del torneo Last Time is Now, estará presente para enviarle un mensaje a John Cena.

WWE Raw 8 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro