Raw: The Usos, nuevos retadores de AJ Styles y Dragon Lee

Esta noche, en la más reciente edición de Raw, vimos cómo AJ Styles y Dragon Lee lograron vencer a los poderosos Erik a Ivar para retener el Campeonato Mundial de Parejas WWE, en una lucha bastante interesante.

► Momento clave

El final llegó cuando AJ Styles sorprendió a Ivar con una huracarrana y lo mandó a volar sobre Erik. Dragon Lee voló con tope sobre Erik y AJ Styles aprovechó para lanzarse desde la ceja del ring con su Antebrazo Fenomenal para obtener la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Kofi Kingston y Xavier Woods de The New Day rodearon el ring junto con Grayson Waller, pero Jimmy Uso y Jey Uso llegaron para anunciar que ahora estaban de regreso como equipo y en la división por equipos, entonces, iban por el título de Dragon Lee y AJ Styles. Jey y Jimmy golpearon a The New Day y Waller salió corriendo, así que luego The Usos quedaron cara a cara con Lee y Styles, quienes les pusieron en la cara el Campeonato Mundial de Parejas WWE.