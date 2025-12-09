Raw: The Usos, nuevos retadores de AJ Styles y Dragon Lee

por
WWE Raw 08 diciembre 2025

Esta noche, en la más reciente edición de Raw, vimos cómo AJ Styles y Dragon Lee lograron vencer a los poderosos Erik a Ivar para retener el Campeonato Mundial de Parejas WWE, en una lucha bastante interesante.

► Momento clave

El final llegó cuando AJ Styles sorprendió a Ivar con una huracarrana y lo mandó a volar sobre Erik. Dragon Lee voló con tope sobre Erik y AJ Styles aprovechó para lanzarse desde la ceja del ring con su Antebrazo Fenomenal para obtener la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Kofi Kingston y Xavier Woods de The New Day rodearon el ring junto con Grayson Waller, pero Jimmy Uso y Jey Uso llegaron para anunciar que ahora estaban de regreso como equipo y en la división por equipos, entonces, iban por el título de Dragon Lee y AJ Styles. Jey y Jimmy golpearon a The New Day y Waller salió corriendo, así que luego The Usos quedaron cara a cara con Lee y Styles, quienes les pusieron en la cara el Campeonato Mundial de Parejas WWE.

WWE Raw 08 diciembre 2025
WWE Raw 08 diciembre 2025
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos