WWE NXT: Tony D’Angelo venció a Kam Hendrix y retuvo el Campeonato NXT

Esta noche, en la sexta lucha del más reciente NXT presentado por WWE, vimos a Tony D’Angelo lograr vencer al duro novato Kam Hendrix, para así retener el Campeonato NXT.

► Así fue la gran victoria de Tony D’Angelo a Kam Hendrix en NXT

Kam Hendrix sorprendió desde el inicio a Tony D’Angelo con una showtime kick, una desnucadora y un DDT que pusieron en aprietos al campeón con varias cuentas de dos segundos. D’Angelo intentó reaccionar con chokeslam, pero Hendrix escapó del ring. Aun así, Tony retomó el control con un lazo al cuello, una plancha en la esquina y varios azotones violentos contra el esquinero y por encima de la tercera cuerda.

Más adelante, D’Angelo atrapó a Hendrix con un crossface, aunque este logró llegar a las cuerdas. Poco después, la lucha se trasladó al ringside, donde Hendrix mandó a Tony contra el poste LED del esquinero.

De vuelta al ring, Hendrix castigó con lazo al cuello, codazo volador y un súplex. Sin embargo, D’Angelo respondió con una ráfaga de súplexes y luego conectó un rompe espinas dorsal y un Fisherman’s Súplex para otra cuenta cercana a tres.

Hendrix intentó sacar ventaja usando las cuerdas, pero el réferi lo descubrió. Más adelante, Hendrix volvió a conectar la showtime kick y un powerbomb que casi le dieron la victoria. Ambos intercambiaron golpes en el centro del ring hasta que D’Angelo logró aplicar un powerbomb para otra cuenta de dos segundos.

Hendrix trató de usar una silla metálica, pero Mason Rook apareció para impedirlo. Después, D’Angelo lanzó a Hendrix sobre la mesa de comentaristas, aunque esta no se rompió. Finalmente, Tony regresó al ring y liquidó a Hendrix con el Dead to Rights para retener el Campeonato NXT.

Tras la lucha, Naraku le entregó el Campeonato NXT a Tony D’Angelo mientras Mason Rook observaba desde ringside. Antes de finalizar la función, se anunció que la lucha entre Mason Rook y Naraku de la próxima semana ahora será para definir al próximo retador número uno al Campeonato NXT.