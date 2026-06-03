WWE NXT: Dion Lennox y Osiris Griffin vencieron a Myles Borne y Tavion Heights

Esta noche, en la quinta lucha del más reciente NXT presentado por WWE, vimos cómo el Campeón Norteamericano NXT, Myles Borne, hizo equipo con Tavion Heights, pero cayeron ante Dion Lennox y Osiris Griffin de DarkState.

► Así fue la importante victoria de DarkState en WWE NXT

Dion Lennox y Myles Borne iniciaron el combate con un forcejeo y toma de réferi, hasta que Lennox conectó una tacleada de hombro y Borne respondió con un candado a la cabeza. Osiris Griffin y Tavion Heights entraron después. Heights sorprendió con una patada frontal a la cara de Griffin antes de darle el relevo nuevamente a Borne.

DarkState tomó el control rápidamente. Griffin mandó a Borne contra la esquina y buscó un chokeslam, pero Borne lo frenó con patadas voladoras. La acción se trasladó al ringside, donde Heights azotó a Lennox contra el piso.

De regreso en el ring, Griffin castigó a Borne con slam contra la lona y junto a Lennox lo aislaron por varios minutos con muchos golpes y relevos rápidos. Lennox aplicó backbreaker y Griffin añadió codazos y un Vader Splash que casi le dio la victoria.

Borne resistió el castigo hasta que logró reaccionar con azotón de espaldas contra la lona para darle el relevo a Heights, quien entró encendido repartiendo súplexes. Griffin intentó detener el ataque, pero Heights lo lanzó de lado a lado del ring.

Sin embargo, Griffin lo mandó contra el poste y Lennox aprovechó para conectar un lazo al cuello volador sobre Heights y llevarse la victoria.

Después de la lucha, Saquon Shugars apareció observando desde el balcón, mirando con odio a sus excompañeros tras haber sido expulsado de DarkState.