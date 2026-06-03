Lo bueno y lo malo de WWE NXT 2 de junio 2026

WWE NXT dejó este martes un episodio lleno de nuevas caras y cambios importantes dentro de la marca, destacando especialmente el combate por el Campeonato NXT entre Tony D’Angelo y Kam Hendrix.

Lo bueno y lo malo de WWE NXT 2 de junio de 2026

LO PEOR de WWE NXT

► 2 – Evento estelar

El choque por el Campeonato de NXT entre Tony D’Angelo y Kam Hendrix fue plano, aburrido y carente de la atmósfera que merece el título máximo de la marca, además de predecible. Con solo dos luchas en NXT, resulta cuestionable haberle dado una oportunidad titular a Hendrix, pese a que no lo hizo mal; sin embargo, habían otros candidatos y terminaron quemando a uno que bien puede ser campeón en el futuro.

► 1 – ¿Qué harán con el Campeonato Femenil WWE Speed?

Es alarmante la falta de exposición del título que ostenta Wren Sinclair. Desde que ganó la corona en marzo, Sinclair lo ha defendido en siete ocasiones, pero únicamente en eventos en vivo no televisados, y ahora no sabemos cuánto tiempo estará fuera de acción, sin contar que sigue siendo la segunda de Kendal Grey. Mientras la división varonil ha tenido una nueva final en este torneo, se desconoce lo que vaya a pasar con la femenil.

LO MEJOR de WWE NXT

► 2- Romeo Moreno y Tate Wilder destacan en derrota

Aunque ni Romeo Moreno (perdió su combate por el Campeonato WWE Speed) ni Tate Wilder se llevaron el triunfo, ambos causaron buena impresión en sus combates frente a rivales más experimentados. En el caso de Wilder, incluso fue protegido gracias a la interferencia del resto de Vanity Project.

► 1- División femenil

A diferencia del caos que arrastra la escena varonil, el panorama del Campeonato Femenil NXT luce ordenado, lógico y emocionante. Se anunció que Kendal Grey y Kelani Jordan chocarán la próxima semana para definir a la retadora oficial de Lola Vice en The Great American Bash, en una situación que puede ir en cualquier dirección. De igual manera, se ha logrado construir bien el combate entre Zaria y Tatum Paxley por el Campeonato Femenil Norteamericano.

WWE continúa renovando el elenco de NXT tras varias salidas recientes hacia Raw y SmackDown.

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