WWE NXT: Jackson Drake venció a Tate Wilder

Esta noche, en la tercera lucha del más reciente NXT presentado por WWE, vimos cómo el ex Campeón WWE EVOLVE, Jackson Drake, de The Vanity Project, venció a Tate Wilder.

► Así fue como cayó Tate Wilder ante Jackson Drake en NXT

Tate Wilder arrancó dominando y hasta sacó del ring a The Vanity Project antes de derribar a Jackson Drake con un lazo al cuello. Sin embargo, Ricky Smokes distrajo desde la ceja del ring y Drake aprovechó para tomar el control.

Drake castigó a Wilder contra el esquinero, conectó un súplex y lo castigó con un tirabuzón. Wilder reaccionó más adelante con patadas voladoras y ambos intercambiaron derechazos y patadas sobre la ceja del ring.

Drake sorprendió con una patada frontal a la cara y una spear. Luego buscó una plancha con giro de 450 grados, pero Wilder lo frenó con un TKO y estuvo cerca de la victoria vía cuenta de tres.

Wilder respondió con powerbomb y una plancha, además de lanzarse contra Smokes y Brad Baylor afuera del ring. Pero Myka Lockwood intervino a espaldas del réferi y Drake aprovechó para conectar finalmente la plancha con giro de 450 grados y quedarse con la victoria.