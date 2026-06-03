WWE NXT: Jackson Drake venció a Tate Wilder

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WWE NXT 2 junio 2026 Jackson Drake

Esta noche, en la tercera lucha del más reciente NXT presentado por WWE, vimos cómo el ex Campeón WWE EVOLVE, Jackson Drake, de The Vanity Project, venció a Tate Wilder.

► Así fue como cayó Tate Wilder ante Jackson Drake en NXT

Jackson Drake vs Tate Wilder en WWE NXT 2 de junio 2026
Jackson Drake vs Tate Wilder en WWE NXT 2 de junio 2026

Tate Wilder arrancó dominando y hasta sacó del ring a The Vanity Project antes de derribar a Jackson Drake con un lazo al cuello. Sin embargo, Ricky Smokes distrajo desde la ceja del ring y Drake aprovechó para tomar el control.

Drake castigó a Wilder contra el esquinero, conectó un súplex y lo castigó con un tirabuzón. Wilder reaccionó más adelante con patadas voladoras y ambos intercambiaron derechazos y patadas sobre la ceja del ring.

Drake sorprendió con una patada frontal a la cara y una spear. Luego buscó una plancha con giro de 450 grados, pero Wilder lo frenó con un TKO y estuvo cerca de la victoria vía cuenta de tres.

Wilder respondió con powerbomb y una plancha, además de lanzarse contra Smokes y Brad Baylor afuera del ring. Pero Myka Lockwood intervino a espaldas del réferi y Drake aprovechó para conectar finalmente la plancha con giro de 450 grados y quedarse con la victoria.

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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