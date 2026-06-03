NXT: Lexis King venció a Romeo Moreno y retuvo el Campeonato WWE Speed

Esta noche, en la cuarta lucha del más reciente NXT presentado por WWE, vimos cómo el Campeón WWE Speed, Lexis King, puso en juego su título ante Romeo Moreno, el luchador español que ganó el torneo para convertirse en su próximo retador.

► Momentos clave

Lexis King y Romeo Moreno comenzaron intercambiando ofensiva, hasta que Moreno sorprendió con patadas voladoras y un buen súplex. King respondió con pisotón y patadas voladoras para volver a entrar en batalla.

King quería hacer rendir al español con un cangrejo, aunque Moreno logró escapar y reaccionó con su ofensiva, incluso sacando de combate a BirthRight, golpeándolos en ringside.

De regreso al ring, King volvió a castigar la pierna con otro cangrejo. Moreno intentó reaccionar con un moonsault desde las cuerdas, pero falló el impacto.

Aprovechando el error, Lexis King conectó el Coronation y se llevó la victoria por cuenta de tres, para retener así el Campeonato WWE Speed.