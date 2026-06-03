Mayu Iwatani da una actualización de su estado de salud

La superestrella japonesa de Marigold, Mayu Iwatani, dio a conocer como ha evolucionado de su lesión de un pie.

► Mayu Iwatani no requerirá cirugía

A principios de abril, Iwatani dejó de aparecer en los eventos de Marigold luego de quejarse de mucho dolor en el dedo gordo de un pie. Tras una revisión médica, se determinó que la luchadora presentaba dos fracturas en dicho pie. Su última lucha con Marigold ocurrió el 11 de abril en una lucha por parejas donde Mayu Iwatani se alió con Yuuka Yamazaki para imponerse a Erina Yamanaka y Natsumi Showzuki.

A pesar de que los médicos le indicaron reposo, esto no le impidió aparecer en la función de Aniversario de Marvelous, el 5 de mayo, con motivo de la despedida de los cuadriláteros de Rin Kadokura, con quien hizo equipo para vencer a Itsuki Aoki y Mio Momono. Iwatani se vio muy disminuida físicamente en su desempeño luchístico, y realmente no se esforzó mucho, para no lastimarse más.

Durante esta ausencia de los cuadriláteros, Mayu Iwatani se vio obligada a renunciar al Campeonato Femenino GHC. Sin embargo, aún conserva el Campeonato Superfly Marigold, del que ya cumplió un año como monarca.

Recientemente, la luchadora compartió en redes nuevas noticias sobre su lesión que son sumamente motivadoras, ya que muestra más movilidad en sus evoluciones. Además señaló que sus huesos están empezando a soldar y todo parece indicar que no necesitará cirugía. Posteriormente, publicó un video donde se le ve caminando de puntillas y subiendo corriendo un tramo de escaleras para demostrar su recuperación.

Sin duda alguna, estas son buenas noticias, ya que Marigold, empresa a la que pertenece, se ha visto seriamente afectada porque varias luchadores principales de su roster se han lesionado.