WWE bate récord de recaudación con WrestleMania 39

Existen muchas expectativas depositadas sobre WrestleMania 39, tanto por parte de WWE como de los seguidores. Hace ahora casi un año supimos que McMahonlandia busca que sea la WrestleMania más grande de toda la historia, algo que no resulta baladí, considerando anteriores ediciones.

El SoFi Stadium de Inglewood (California) invita a ello, pues WWE querrá que sus casi 100 mil localidades se ocupen cada jornada (1 y 2 de abril) del magno evento. Y este 2023 cuenta con la importante baza promocional de The Rock, su excompetidor más popular actualmente, quien parece enfrentará allí a Roman Reigns en lo que de resultas constituiría la lucha más mediática de WWE desde el Hogan vs. Rock de WrestleMania X-8.

► WWE hace historia en 2023

Como saben, la implicación de The Rock en WrestleMania 39 todavía no ha sido confirmada oficialmente. Ni siquiera una lucha del cartel del magno evento. Cosa que no ha impedido que WrestleMania 39 rompa un récord, según expuso ayer WWE vía comunicado.