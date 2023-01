Un nuevo año ha iniciado, y con ello, la ruta hacia WrestleMania 39 ha empezado, con una primera parada importante en Royal Rumble este 28 de enero. Estos meses tendrán una construcción importante de cara al evento más grande de todos, que ahora se llevará a cabo en Hollywood, por lo que WWE buscará echar toda la carne en el asador.

► Rivales de Becky Lynch, John Cena y Cody Rhodes serían distintos a los proyectados por Vince McMahon

Desde que Triple H ha tomado el mando creativo en WWE, muchas cosas han cambiado en la compañía, no solo con los regresos, sino también con las historias. De hecho, la ruta hacia WrestleMania 39 hoy en día luce muy distinto a cómo se suponía que iba a ser bajo el mando de Vince McMahon.

Fightful Select informó recientemente que WWE todavía está haciendo cambios en sus planes hacia WrestleMania 39. La misma fuente confirmó además que Ronda Rousey vs. Becky Lynch ya no está se dará en dicho evento, aunque ambas tendrán un combate. Otros cambios también han involucrado a los potenciales rivales de Cody Rhodes, Logan Paul, The Rock y John Cena. De hecho, se suponía que veríamos un Cody Rhodes vs. John Cena antes del cambio de régimen, o bien The American Nightmare sería el retador del Campeonato WWE, aunque esto último podría seguir en pie.

«El talento con el que habíamos hablado confirmó que la mayoría de los involucrados pensaban que el combate original de WrestleMania 35 debería haber sido uno contra uno, como señaló Steve Muehlhausen en Twitter. Una fuente familiarizada con la situación dijo que a Becky Lynch no parecía molestarle la idea de que la lucha ya no se llevaría a cabo, pero no hubo una actualización sobre cuál sería su lucha en el programa.

No hace falta decirlo, pero se nos dice que todo lo que Vince McMahon tenía en mente para el próximo año antes de su partida ya no está programado para el programa. Antes de que Vince se fuera, se suponía que Cody Rhodes terminaría compitiendo por el Campeonato WWE en el programa, sin embargo, fuentes creativas le dijeron a Fightful que, si bien eso se suponía, no se les dijo directamente.

WWE quiere a Logan Paul y The Rock para el programa, pero no hemos obtenido confirmación sobre si aparecerán o no. El estado de John Cena tampoco estaba claro para nosotros, y la conversación interna cambió de Austin Theory a Logan Paul recientemente, pero podemos confirmar que otros talentos importantes estaban presionando para trabajar con él desde julio para WrestleMania. De hecho, hubo ideas dentro de la compañía en ese momento para Cody Rhodes vs. John Cena, pero no hemos escuchado eso discutido desde el cambio de régimen.»

Habrá que ver qué planes serán los que queden para WrestleMania 39, pero ciertamente los eventos de Royal Rumble darán una idea de lo que podría suceder en el próximo mes de abril. Si se confirman las apuestas de que Cody Rhodes y Becky Lynch ganan el Royal Rumble, ambos tendrán asegurados un combate titular enerme en WrestleMania.