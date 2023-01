Road Dogg tuvo la oportunidad de compartir el encordado en cinco ocasiones con Terry Funk. La primera fue el 4 de agosto de 1994, cuandos se enfrentaron en una lucha de cuatro contra cuatro en WCW Worldwide. La segunda fue el 10 del mismo mes, cuando The Stud Stable vencieron a The Armstrongs en WCW Saturday Night. La tercera fue en el Royal Rumble 1997 que ganó Steve Austin. La cuarta ocurrió durante el Raw del 14 de abril de 1998, aunque solo los fans en la arena la vieron; The New Age Outlaws y The Rock perdieron ante Funk, Austin y Faarooq. Y la última fue el 29 de junio del mismo año, cuando Funk y Dustin Rhodes vencieron a Dogg y Billy Gunn.

Terry Funk introduces himself & his 3 associates as The Old Age Outlaws as they try to stop the newly reformed NWO running riot in WCW #WCW2000 pic.twitter.com/gQJIJncYrA — Wrestling from 80s/90s (@Wrestling80s90s) January 6, 2023

► Road Dogg recuerda luchar con Terry Funk

Nos acordamos de aquellas ocasiones tantos años después porque el mismo Road Dogg -actualmente es el Vicepresidente de Eventos en Vivo de la WWE- estuvo hablando de ellas en un reciente episodio de su Oh…You Didn’t Know. Y no tiene nada más que buenas palabras para Terry Funk después de aquellas experiencias. En el presente, no se sabe mucho del “Hardcore Icon” debido a que ha estado lidiando con problemas de salud. Aunque el año pasado 2022 lanzó una autobiografía en formato cómic. También, ocasionalmente, lo vemos en redes sociales, como en aquella foto publicada en Instagram en la que aparece con Mick Foley en abril.

“Es el hombre más duro jamás hecho en Estados Unidos y no importa cuán fuerte lo golpees, él lanza un golpe de izquierda que no ves. No ves mucha gente zurda. Entonces, lo último que esperas recibir después de de patearlo o golpearlo en la cabeza es un golpe de izquierda como el clothesline de Bradshaw”.

Terry Funk forever pic.twitter.com/hyMcd9Li82 — Dark Side of the Ring (@DarkSideOfRing) October 1, 2021

¿Habéis visto alguna lucha de Terry Funk?