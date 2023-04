WWE anuncia Seth Rollins vs. The Miz para Raw

Unas horas atrás, publicamos en Súper Luchas la clásica previa del nuevo episodio de Monday Night Raw. Pero en ella no figuraba una lucha entre Seth Rollins y The Miz. Y es que WWE acaba de anunciarla oficialmente en sus redes sociales. A nadie le tomará por sorpresa que ambos luchadores se enfrenten pues vienen teniendo sus más y sus menos durante semanas. No una historia como tal, al menos no hasta ahora, pero el A-Lister, como siempre, decidió ponerse del lado de los enemigos del Visionario, como fue el caso de Logan Paul.

> Seth Rollins vs. The Miz para Raw

En realidad, sí que existe una gran trama entre estos dos guereros, que han compartido el encordado en 69 ocasiones hasta la de esta noche. Recordemos aquella lucha TLC en desventaja de cinco contra uno en la edición de 2017 del evento del mismo nombre que la estipulación. O cuando lucharon en una triple amenaza con Finn Bálor por el Campeonato Intercontinental que acabó ganando Rollins en WrestleMania 34. O la consecuente defensa que este hizo del título contra Miz en Backlash. ¿Estarán iniciando un nuevo capítulo?

No sería el camino más refrescante para ninguno de los dos pero teniendo en cuenta que actualmente no tienen ninguna rivalidad después de que Rollins venciera a Paul en WrestleMania 39… De momento, veremos qué pasa en Raw. No te pierdas la cobertura que haremos en Súper Luchas.

