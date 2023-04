Todo sobre el show de House of Glory del 19 de mayo

El pasado viernes disfrutamos del evento más reciente de House of Glory, Final Hour, durante el cual Jacob Fatu venció a Willie Mack para retener el Campeonato de Peso Completo HOG. Entonces, adelantamos que el samoano expondría el título ante Matt Cardona el 19 de mayo. Hoy traemos todo lo que debes saber sobre este próximo show gracias a un reciente comunicado de la promoción.

𝐇𝐎𝐆 𝐇𝐞𝐚𝐯𝐲𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧

Jacob Fatu has torn through the competition over the past 6 months. But on May 19th, he faces a whole new kind of challenger: the “Indy God” Matt Cardona! #BewareTheFury ?! ⬇️ Tickets Available ⬇️https://t.co/Ro6hEcjkUA pic.twitter.com/ILk70CU8mJ — House Of Glory Wrestling (@HOGwrestling) April 16, 2023

> House of Glory, 19 de mayo

“Jacob Fatu vs. Matt Cardona en House Of Glory el 19 de mayo en la ciudad de Nueva York.

Jacob Fatu defiende el Campeonato Peso Completo HOG ante Matt Cardona el 19 de mayo.

House of Glory presenta Beware The Fury el viernes 19 de mayo en vivo desde el NYC Arena en Jamaica, Queens. Se ha firmado un gran evento principal por el Campeonato de Peso Completo que enfrenta al campeón, Jacob Fatu, defendiendo contra Matt “INDY GOD” Cardona.

After a hellacious war with Willie Mack, Jacob Fatu remains your HOG World Heavyweight Champion! But what toll have these hard-hitting title defenses begun to take on Champion? How long can the Samoan Werewolf remain top of the HOG food chain?! Next Event – May 19th pic.twitter.com/vqQiPh3LPt — House Of Glory Wrestling (@HOGwrestling) April 15, 2023

Jacob Fatu ha defendido con éxito el campeonato durante más de 100 días derrotando a Willie Mack, Nick Aldis, JTG y Fred Rosser. ¿Retendrá el 19 de mayo y continuará con su dominante reinado?

Matt Cardona, quien se considera a sí mismo el Indy God, actualmente es campeón en 7 promociones diferentes en todo el país. Quiere todo el oro donde quiera que vaya. ¿Puede sumar un octavo campeonato el 19 de mayo?

También firmaron para el 19 de mayo:

Charles Mason , Campeón Crown Jewel HOG The Bookers (Amazing Red y BXL), Campeones de Parejas HOG Ultra Violette , Campeona HOG Mighty Mante , Campeón Crucero HOG Motor City Machine Guns (Chris Sabin y Alex Shelley) The Mane Event (Midas Black y Jay Lyon)



Se anunciarán más combates en las próximas semanas. Beware the Fury estará disponible en vivo por FITE.

Las entradas ya están disponibles en HOGWrestling.net. ¡Los boletos comienzan en $20!

NYC Arena es fácilmente accesible por MTA y LIRR. Hay estacionamiento limitado en la calle disponible”.

¿Qué compañía independiente te gusta seguir?