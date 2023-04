¿Reaparecerá Drew McIntyre en WWE?

Para algunos seguidores tal vez sonó un tanto amarillista mi titular del pasado 1 de abril sobre Drew McIntyre: “WrestleMania 39 podría ser la última WrestleMania de Drew McIntyre”. Pero siendo pulcros, tras conocer que el fin de su contrato con WWE concluiría antes de 2024 y luchador y empresa no habían llegado a un acuerdo, se antojaba una posibilidad real.

Y el paso de los días fue aclarando un poco la situación, entre rumores de un descontento creativo del escocés. Según Wade Keller de PWTorch, dicho factor también está presente, pero que no hayamos visto al gladiador desde WrestleMania 39 parece se debe más bien a problemas físicos sin determinar.

Mientras, Fightful y Dave Meltzer revelaron que el contrato de McIntyre concluye en diciembre, por lo que descartaríamos una aparición sorpresa del ex Campeón WWE en AEW All In. A menos, claro está, que McIntyre pida su rescisión y McMahonlandia se la conceda antes de junio.

Y McIntyre quiso alimentar el runrún días atrás con un “fundido a negro” en su cuenta de Twitter. Y claro, no se estima que sea por Elon Musk.

► Una semana más sin McIntyre

Por si quedaba alguna duda sobre si los recientes movimientos de McIntyre en redes sociales se adscriben o no al “kayfabe”, Dave Meltzer señala de nuevo que los problemas físicos son los responsables de la ausencia del “King of Claymore Country”. Esto escribe Meltzer en el último “Daily Update” de F4WOnline.

«Drew McIntyre no regresará a la acción al menos por una semana más, en base a lo que se dijo durante el fin de semana».

Recordemos que el nuevo Draft de WWE comenzará el próximo viernes 28 en SmackDown y tendrá su continuidad el lunes 1 de mayo en Raw. Para entonces, McIntyre tal vez ya esté de vuelta a tiempo y forme parte de dicha sacudida del elenco principal. Más allá, la siguiente cita de relevancia en WWE es Backlash, que tendrá lugar el 6 de mayo.