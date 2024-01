WrestleMania 40: Bayley elegirá rival en SmackDown

Ganar el Royal Rumble 2024 ha posicionado a Bayley en una de las dos luchas estelares de WrestleMania 40, donde enfrentará a la Campeona Mundial (Rhea Ripley) o a la Campeona WWE (IYO SKY). Será ella misma quien tome la decisión y recientemente «The Erradicator» le advertía que no debería elegirla a ella:

«(…) Luego, con Bayley llevándose la victoria, quiero decir, amo a Bayley. Creo que es increíble. He compartido el ring con ella en un par de ocasiones, y hemos formado equipo juntas en WarGames y demás. Quiero destacar que ella también me tiene aprecio, y no creo que me eligiera para WrestleMania y simplemente descartara su oportunidad así. Si estuviera en su lugar, mantendría mis ojos en las personas que la rodean. Porque es bueno tener a tus amigos cerca, pero aún mejor mantener a tus enemigos más cerca».

► Bayley elegirá rival en SmackDown

Pero eso sería lo más probable puesto que «The Genius of the Sky» es amiga de «The Role Model». No obstante, no podemos confirmar nada ahora mismo, tendremos que esperar hasta el episodio de SmackDown de esta semana para saberlo pues será entonces cuando la ganadora de la batalla real anuncie su decisión.

Es interesante que tengamos en cuenta el reciente informe de que en Elimination Chamber 2024 va a realizarse una lucha en Cámara de Eliminación para determinar a la rival de la misma Rhea Ripley en WrestleMania 40. Si este combate sucede, será porque Bayley habrá elegido a IYO SKY.

De la misma manera, Liv Morgan decía al terminar el episodio de WWE RAW que no necesita Royal Rumble para conseguir lo que quiere, lo que podemos tomar como un indicativo de que su plan es salir victoriosa de la jaula el 27 de febrero para ir a por la Campeona Mundial al magno evento.