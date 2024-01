Rhea Ripley: «Bayley no debería venir a por mí»

Ganar el Royal Rumble 2024 ha posicionado a Bayley en una de las dos luchas estelares de WrestleMania 40, donde enfrentará a la Campeona Mundial (Rhea Ripley) o a la Campeona WWE (IYO SKY). Entendemos que los títulos no van a cambiar de nombre pero es posible que ellas no sean sus dueñas para entonces.

Cualquiera pensaría que «The Role Model» elegirá a la primera teniendo en cuenta que la segunda es amiga suya dentro de la facción Damage CTRL. Además, no hace mucho compartía su deseo de enfrentar a «The Erradicator» en el magno evento. No obstante, esta le advierte que no es lo que debería hacer.

► Rhea Ripley advierte a Bayley

«Observando todo el evento, todos se desempeñaron excepcionalmente bien, y estoy orgullosa de nuestra división. Realmente mostramos a todos exactamente de lo que somos capaces, y estoy muy orgullosa de ellos. Luego, con Bayley llevándose la victoria, quiero decir, amo a Bayley. Creo que es increíble. He compartido el ring con ella en un par de ocasiones, y hemos formado equipo juntas en WarGames y demás. Quiero destacar que ella también me tiene aprecio, y no creo que me eligiera para WrestleMania y simplemente descartara su oportunidad así. Si estuviera en su lugar, mantendría mis ojos en las personas que la rodean. Porque es bueno tener a tus amigos cerca, pero aún mejor mantener a tus enemigos más cerca».

Tendremos que esperar a ver qué decisión toma Bayley próximamente. Todavía queda bastante para WrestleMania, así que puede que no la tome pronto. De hecho, antes será Elimination Chamber, donde ambos cinturones podrían estar en disputa y que la campeona cambie. De momento, a ver qué pasa en WWE RAW.