Primera hora de Raw será sin comerciales

A tan solo unas horas del Raw de este lunes 29 de enero, que sobre el papel luce bastante interesante, no solo por las luchas ya anunciadas, sino por el esperado segmento en donde CM Punk hablará de su lesión y confirmará si luchará en WrestleMania 40 o no, se ha confirmado una gran noticia para todos los fans.

Y es que se acaba de anunciar que la primera hora del show, será totalmente sin comerciales. El anuncio lo hizo Adam Pearce, quien además, confirmó que tanto Bayley como Cody Rhodes, los ganadores de las luchas del Royal Rumble 2024, femenil y varonil, respectivamente, dirán presentes en el show de la marca roja.

En el show de esta noche, seguiremos con el inicio del camino hacia WrestleMania, además, conoceremos las primeras consecuencias del Royal Rumble 2024. Cody Rhodes hablará. CM Punk también hablará.

Y, además, veremos a Jey Uso luchar ante Bronson Reed, a Damian Priest y Finn Bálor defender el Campeonato Indisputable WWE ante Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, y finalmente, veremos a Gunther expone el Campeonato Intercontinental WWE ante Kofi Kingston.

.@ScrapDaddyAP announces that the FIRST HOUR of #WWERaw will be commercial-free AND both @itsBayleyWWE & @CodyRhodes will be in the house TONIGHT!

