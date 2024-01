Roman Reigns y Logan Paul anunciados para SmackDown

Acabamos de confirmar que durante el SmackDown de esta semana Bayley anunciará su rival en WrestleMania 40 tras ganar el Royal Rumble 2024. En el Premium Live Event, Roman Reigns retuvo el Campeonato Universal Indiscutible y Logan Paul hizo lo propio con el Campeonato de Estados Unidos. Ninguno de los dos estuvo exento de polémica, pues «The Tribal Chief» necesitó nuevamente de Solo Sikoa para salir victorioso mientras que «Maverick» hizo uso otra vez de ese puño metálico que al final provocó la descalificación de su rival, Kevin Owens.

► Roman Reigns y Logan Paul, en SmackDown

Cuál será el próximo paso de los dos monarcas es una incógnita, aunque no sería sorprendente que sus respectivos oponentes busquen otra oportunidad. Pero este viernes estarán presentes en el programa de la marca azul, como WWE anunció durante el Raw de esta pasada noche. Entonces, Roman Reigns va a dar comienzo a su Road to WrestleMania. Todavía queda por delante Elimination Chamber pero no se espera que forme parte de este evento, así como tampoco de Backlash, por lo que su próximo combate sería en «The Showcase of the Immortals».

Al mismo tiempo, Logan Paul debería ir preparando su lucha para el 27 de febrero en Australia. De él sí que se espera que esté en este show. Podría tener la revancha con «The Prizefighter» o encontrar un nuevo o nuevos rivales. En SmackDown hay luchadores muy interesantes que podrían tener una fantástica rivalidad con él. También podríamos especular con la posibilidad de que el Campeonato de Estados Unidos se dispute en una lucha en Cámara de la Eliminación ya que el título mundial no estará en juego y su rival para WM sería claramente Cody Rhodes.