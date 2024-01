William Regal reaparece en NXT y nombra a Ava como Gerente General

El evento de NXT de esta semana contó con una aparición especial, ya que William Regal hizo su retorno al programa del territorio de desarrollo después de dos años de su salida de WWE.

La intervención de Regal fue breve pero significativa, ya que durante su participación se encontró con Ava, quien había desempeñado el papel de la voz de Shawn Michaels en las últimas semanas. Durante esta breve interacción, William nombró a Ava como la nueva Gerente General de NXT.

Welcome back, @RealKingRegal!!!

You have some big shoes to fill @avawwe_ 👀#WWENXT pic.twitter.com/OLQt0DsY5F

