Santino Marella cree que si su hija, Arianna Grace, es ascendida mañana al elenco principal de WWE, le irá bien, aunque quiere que siga en NXT. Así lo explica en su reciente aparición en Busted Open Radio. Cabe aclararse que no tenemos ninguna información acerca de que la joven luchadora vaya a dejar pronto el territorio de desarrollo. De hecho, apenas está dando sus primeros pasos, no solo en el mismo sino en la lucha libre profesional. Y además volvió hace unos meses de una grave lesión y aún se está aclimatando.

"What about me?!"

Don't think you were the one the ref was worried about, @AriannaGraceWWE 🙄 #NewYearsEvil #WWENXT pic.twitter.com/pROqiOkhN5

— WWE NXT (@WWENXT) January 7, 2024