NXT: Dijak, como loco, acaba con Joe Gacy

En NXT, íbamos a ver por fin el combate entre Dijak y Joe Gacy, luego de que el primero atacara al segundo brutalmente la semana pasada. Sin embargo, esta vez, fue Gacy quien emboscó con un ataque sorpresa a Dijak en la rampa de entrada al ring. Gacy se le fue encima con puñetazos, hasta que Dijak lo pudo controlar y mandarlo contra la barricada de protección.

Gacy luego le hizo un slam contra el poste del esquinero a su rival que, a su vez, reaccionó empujando a Gacy contras las escaleras metálicas y dándole con todo varios puñetazos. Dijak intentó buscar una silla debajo del ring, pero Gacy le dio un golpe con el antebrazo en la nuca.

Luego, Gacy fue arrojado contra la barricada y Dijak. Personal de seguridad apareció para separarlos, pero Dijak los atacó. Gacy finalmente pudo hacerle una dormilona a Dijak para tranquilizarlo un poco, pero la seguridad los separó.

Para ver la cobertura, conocer las luchas, los resultados y las calificaciones de los combates del WWE NXT del que se habla en esta nota, da click aquí para acceder a la mejor cobertura, la de nosotros, la de SÚPER LUCHAS.

This is out of control!!!@JoeGacy just will NOT go down 😱@DijakWWE #WWENXT pic.twitter.com/rngaAZXm4I

— WWE (@WWE) January 24, 2024