Arianna Grace acaba de volver a la programación de NXT después de una larga lesión. Sin ir más lejos, esta semana tuvo un combate en televisión con Gigi Dolin. La hija de Santino Marella es una interesante promesa de WWE a la que todavía no ha habido ocasión de ver demasiado pues apenas está empezando su carrera como luchadora pero que es joven, tiene muchas ganas, y su padre es alguien muy reconocido en la lucha libre.

► Arianna Grace habla de su lesión

En espera de ver cómo sigue adelante como Superestrella, volvemos a su lesión para conocer cómo ocurrió exactamente, de lo cual la joven guerrera estuvo hablando recientemente en Wilde On.

«La verdad es que recuerdo ese día muy claramente. Estábamos en el entrenamiento y era solo una lucha de práctica en el PC, y fue a partir de un agarre. Sí, fui hacia adelante, la chica se giró y eran dos momentos de impulso diferentes y [mi rodilla] se rompió. Sentí como un gran estallido pero no me dolió. Así que intenté levantarme y pensé: ‘Maldición, no puedo terminar esta lucha’. Estaba tan avergonzada porque en ese momento no pensé que fuera tan grave como lo fue.

«Pensé: ‘Todos van a pensar que soy una cobarde, debería haber terminado la lucha‘. Es irónico mirarlo ahora, [esperaba] que al menos estuviera un poco torcido para que nadie piense que soy una debilucha. Recibí la llamada y era como, desgarrado el ACL, desgarrado el menisco, esguince del ligamento colateral medial. Después de eso, ¿qué puedes hacer? Solo tienes una opción, es cirugía, rehabilitación y luego seguir adelante, así que tuve que hacer lo que tenía que hacer».