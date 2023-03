Arianna Grace es la hija de Santino Marella y está dando sus primeros pasos como Superestrella de la WWE. En estos momentos no está en activo porque se sigue recuperando de una grave lesión pero más pronto o más tardes volverá a los encordados de NXT. Y entonces veremos si alcanza a ser una gran luchadora de la compañía. Recientemente, su padre estuvo hablando con Chris Van Vliet sobre su hija y dio a conocer que fue cuando tenía 8 años cuando lo convenció de que sería una superestrella.

.@AriannaGraceWwe is prepared to throw caution to the wind in the #WWENXT Women's Breakout Tournament! pic.twitter.com/q17JQsxMhz — WWE NXT (@WWENXT) April 27, 2022

> Arianna Grace, una futura superestrella con 8 años

“Sí, nos dimos cuenta cuando era joven. Cuando era niña, todo el mundo se me acercaba y me decía que iba a ser algo o que era una superestrella o que podía hacer cualquier cosa. Ella simplemente se expresaba y su personalidad era increíble, ¿verdad? Así que ahora, de repente, tengo toda esta presión como si tuviera que poder nutrir esto. Tengo que ser capaz de llevarla a donde necesita ir, ella tiene todo este potencial y este talento. Si ella no se convierte en una superestrella, es porque dejé caer la pelota.

“Así que tuvimos algunas conversaciones muy serias cuando ella tenía ocho años y yo dije: ‘Naciste para ser una superestrella. No sé cómo llevarte a Hollywood, no sé cómo llevarte allí, pero lo que puedo hacer es que soy bastante bueno en esto de la lucha libre. WWE, hacen películas. WWE Stsudios. Voy a convertirme en un luchador profesional y luego haremos esas conexiones y te atraeré’. Ese era el plan, el plan de 18 años que llamamos. Tuve que irme, me fui a Japón por un año y me fui a Kentucky por un par de años y fue difícil para nosotros, muy difícil. Pero valió la pena cuando ella firmó, no cuando me firmaron”.

¿Qué te pareció lo que viste hasta ahora de Arianna Grace en WWE NXT?