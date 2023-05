WCW Nitro, ¿una losa para AEW Collision?

Buscando el factor nostalgia tan presente en la industria audiovisual yanqui, AEW y Warner Bros. Discovery decidieron tributar el legado televisivo de WCW con un diseño para el logo de Collision deudor del que en su día tuvo el logo de Nitro.

Se trata del guiño más claro hasta ahora hacia WCW por parte de AEW, promotora que recoge el testigo del extinto producto de Ted Turner y pretende consolidarse como tal. Y parece que no será el único. Aunque eso sí, teniendo en cuenta que WCW no supone un espejo en el que mirarse íntegramente, pues AEW querrá evitar correr la misma suerte.

¿Y quién más propicio que Eric Bischoff para comentar tal homenaje? El habitual azote admitió la semana pasada haber esbozado una sonrisa, aunque por poco tiempo.

La semana pasada, Bischoff también estimó el peligro de situar un programa luchístico en las noches de los sábados, recordando la poca redituabilidad que tuvo WCW Saturday Night y reincidiendo en su argumento de que AEW no necesita ampliar su oferta televisiva.

Ahora, ante los micrófonos de la más reciente edición de ’83 Weeks’, Bischoff fue preguntado por Collision, y el otrora presidente de WCW pudo extenderse un poco más al respecto.

« Existe el riesgo de decepcionar a la audiencia si te apoyas demasiado en: ‘Vale, somos AEW, pero nacimos con Nitro, somos una extensión’ . Un poco está bien. Demasiado será contraproducente, porque no hay manera de que AEW cumpla con la promesa . Por muy tramposa que sea la promesa, serán incapaces de cumplirla. No por las razones obvias, sino porque no tienen la fuerza creativa ni la estrategia. Ni siquiera se trata ya de creatividad. Se trata de visión y estrategia. No tienen nada nuevo ni diferente. Así que apoyarse demasiado en Nitro podría ser contraproducente . Pienso que ya lo es, al menos por lo que veo en redes sociales».

As announced at the Warner Bros. Discovery 2023 Upfront presentation today, TNT will launch a second night of professional wrestling with a new 2-hour series, #AEWCollision, starting on Saturday, June 17th LIVE at 8pm ET/7pm CT on @tntdrama!



To read the full press release:… pic.twitter.com/roOipqNDD6