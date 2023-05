NJPW: Mercedes Moné sufrió lesión en “Resurgence”

La luchadora Mercedes Moné pudo resultar lesionada en el curso de su batalla contra Willow Nightingale en “Resurgence” en Long Beach, California.

► Mercedes Moné se lesionó en la lucha estelar.

Luego de derrotar a Stephanie Vaquer en la ronda semifinal, Mercedes Moné llegó a la última instancia del cuadrangular para determinar a la monarca inaugural del Campeonato Femenil NJPW Strong. Su rival fue Willow Nightingale quien previamente dejó en el camino a la japonesa Momo Kohgo.

Esta era la batalla principal de la función en la Walter Pyramid de Long Beach, donde las dos combatientes se atacaron con dureza. En un momento determinado de la batalla, Moné subió a la cuerda superior, pero perdió el equilibrio y cayó al suelo, lastimándose el pie. Luego de esa caída, el desempeño de Mercedes Moné bajó mucho e instantes más tarde, Willow Nightingale la sorprendió, llevándola al toque de espaldas tras un Babe With The Powerbomb.

Tras la lucha, Mercedes Moné fue auxiliada para salir, ya que no podía apoyar el pie lastimado. Tras bambalinas se comentó que la lesión de Moné pudo ser una fractura de tobillo, aunque NJPW no ha dado más actualizaciones al respecto.

Vía Twitter, la luchadora se quejó de su actual condición, pero prometió volver con más fuerza

WRESTLING!!!!

Phew 😮‍💨 not how I dreamed for tonight to go.

I’m so sorry and I love you guys so much.

I’m gonna heal and be back better than ever.

Moné

💙@njpwglobal pic.twitter.com/6909ByHdli

— Mercedes Moné Varnado (@MercedesVarnado) May 22, 2023