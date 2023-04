Wardlow: “Nada más grande que Wardlow vs. Goldberg”

Wardlow, Campeón TNT en AEW, revela que sueña con luchar con Goldberg, actualmente agente libre tras el final de su contrato con WWE, en su reciente entrevista con Simon Miller para WhatCulture Wrestling. No es el único que tiene, aunque ciertamente ahora mismo el más cercano, estando todos tremendamente alejados; cualquiera diría que los tres combates son imposibles. De todas maneras, ¿y si el miembro del Salón de la Fama apareciera sorpresivamente en tierras All Elite para aceptar el desafío? Y si Mr. Mayhem se convierte en Superestrella. Uff…

We will hear from 3-time TNT Champion @realwardlow & @thearnshow THIS WEDNESDAY on #AEWDynamite LIVE from Sunrise, FL at 8pm ET/ 7pm CT on @tbsnetwork! pic.twitter.com/o6d4CpGfRV — All Elite Wrestling (@AEW) April 24, 2023

> “Nada más grande que Wardlow vs. Goldberg”

“De hecho, lo señalé y dije: ‘Apuesto tu trasero a que no soy el próximo’. Así que sí, se lo perdieron. Goldberg pasó hace un minuto e intercambiamos palabras. No sé qué está pasando detrás de escena, pero ambos acordamos mutuamente que si se presenta la oportunidad, nos encantaría ver quién es realmente el próximo.

“Sí, quiero decir, si pudieras tener a Batista, Lesnar, Goldberg, pondría a esos tres en la misma categoría de luchas de monstruos de ensueño. Así que sí, Goldberg es… Quiero decir, acabamos de escuchar: ‘Wardlow’. No hemos escuchado ese cántico desde: ‘Goldberg’. Así que creo que Wardlow versus Goldberg, no hay nada más grande que eso. No puedes hacer nada más grande que Wardlow contra Goldberg. No existe“.

¿Te gustaría ver Wardlow vs. Goldberg?