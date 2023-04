Wardlow, el rival que quiere Shawn Spears en AEW

“Regresé. MJF, el hombre que dio por muerto a Pinnacle, es el nuevo Campeón Mundial de AEW. Me pregunto cómo se siente. Seamos honestos, no tengo idea de cómo se siente. Pero este viernes por la noche en Rampage, una vez que pase por Jungle Boy, estaré un paso más cerca de encontrarme contigo, Max. ¿Por qué? Porque lo dije antes, y lo diré de nuevo. Todos los días, en todos los sentidos, Shawn Spears es un diez”. Shawn Spears ha vuelto a la programación de AEW y lo quiere todo.

> Shawn Spears quiere luchar contra Wardlow

No solo el Campeonato Mundial de Peso Completo que tiene en sus manos MJF sino también el Campeonato TNT que posee Wardlow. Aunque debemos apuntar que en realidad el Perfect 10 estaría rivalizando con Jay White y Juice Robinson, junto a, se supone, Ricky Starks. De todas maneras, mientras hablaba recientemente con Chris Van Vliet, señaló a Mr. Mayhem cuando le preguntó por el oponente al que quiere enfrentar.

“Esto no significa que no quiera luchar con nadie. Pero he luchado contra casi todos los que me propuse luchar en mi carrera de alguna manera, forma o modo, ya sea un evento en vivo cuando las cámaras están apagadas o de gira en algún lugar de alguna ciudad que la gente se ha olvidado o lo que sea. He tenido mucha suerte, he sido muy afortunado de luchar con muchas personas con las que me propuse luchar. No hay nadie que realmente me llame la atención. Porque todavía hay muchas cosas que me gustaría hacer en AEW. Pero me divertí mucho luchando con tantas personas como lo hice allí hasta ahora.

“Quizá Wardlow. Creo que Wardlow en un uno contra uno individual, danos unos 20 minutos y solo déjanos luchar, sin jaula, ya sabes, incluso un sin cámaras, tendré un combate sin cámaras con Wardlow. Hagámoslo en un Dynamite, Rampage, puede ser de 20 minutos, y vamos, porque ese tipo todavía está sin explotar. En mi opinión, está muy desaprovechado. Ha sido condecorado. Es dos veces Campeón TNT y cosas así. Has visto un poco de su capacidad atlética, pero aún no se ha aprovechado de lo que puede hacer. Creo que puedo sacarlo de él. Es enorme, es un amor, un talento increíble, un ser humano increíble”.

We will hear from 3-time TNT Champion @realwardlow & @thearnshow THIS WEDNESDAY on #AEWDynamite LIVE from Sunrise, FL at 8pm ET/ 7pm CT on @tbsnetwork! pic.twitter.com/o6d4CpGfRV — All Elite Wrestling (@AEW) April 24, 2023

¿Te gustaría ver a Shawn Spears contra Wardlow?