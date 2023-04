Todos los conocemos como un veterano de los encordados, algunos quizá como actor, pero probablemente muy pocos como bailarín Chippendale. Pero la verdad es que la actual estrella de IMPACT, anteriormente de ROH, entre otras muchas compañías donde ha trabajado o sigue trabajando, lo fue en otra vida. Kenny King lo recuerda en su reciente entrevista con Renee Paquette en The Sessions.

“Había un chico que conocía de Orlando que vivía conmigo. Era un cantante de la gira europea de Chippendales. Escribió tres canciones en el álbum No Strings Attached de N*Sync. Era un chico de Orlando. Me dijo: ‘¿Te gustaría viajar e ir de gira con Chippendales?’. ‘No, estoy bien. Gracias’. Él dice: ‘Quizás quieras hacer esto. Es un concierto genial’. ‘No, hombre, estoy bien’. Creo que era su cumpleaños. ‘Es mi cumpleaños, vamos a ir a Chippendales para que puedas ver el espectáculo’. Estoy como: ‘Hermano, no quiero hacer esto. ¿Qué te hace pensar que quiero ir y ver a un grupo de tipos bailando entre ellos bañados en aceite? Estoy bien’. ‘Es mi cumpleaños, hermano. No tienes otra opción’. ‘Bien, lo que sea’.

“Voy al espectáculo y veo 600-700 mujeres en la audiencia y veo lo que es. No es como un club de striptease o Magic Mike, es un espectáculo coreografiado con cambios de escenario y vestuario. Estoy mirando la coreografía y digo: ‘Está bien, tiene un aire a la lucha libre, está bien’. Estoy viendo a 700 mujeres enloquecer entre la multitud. No hay propinas, te pagan por show. Después, hay fotos en las que las mujeres se acercan y se toman fotos contigo, y esa es la única situación de propina. Yo estaba como: ‘No voy a hacer nada este verano, puedo tomarme un mes libre’. Fui a Europa durante dos meses. Mi primer espectáculo en el Berlin Arena, atrajo a 8.000 mujeres. En ese momento, había atraído a más de 500 personas en un espectáculo de lucha libre“.

