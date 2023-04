Kenny King considera la situación actual de ROH

Kenny King estuvo trabajando una década en ROH antes de que fuera comprada por Tony Khan. Fue tres veces Campeón Mundial de Parejas y dos veces Campeón Mundial Televisivo. No obstante, no forma parte de la promoción en la actualidad. De hecho, en febrero anunció su renovación con IMPACT Wrestling:

“La noticia es que tu chico se queda. Sentí que tuve un muy buen año en IMPACT! Wrestling y siento que hay muchas más cosas que hacer y muchos más oponentes a los que nunca me he enfrentado. Josh Alexander, Moose, Steve Maclin, y esta es solo una breve lista de muchachos que estoy observando y apuntando. Entonces, he firmado un contrato de otro año con IMPACT Wrestling. King, K-I-N-G permaneceránen IMPACT !Wrestling en el futuro previsible, o al menos este año. Estoy muy feliz de anunciar eso y estoy emocionado por lo que traerá este año“.

> La actual ROH a ojos de Kenny King

Aunque al mismo tiempo le gustaría volver a ella. De ello estuvo hablando recientemente con Renee Paquette en The Sessions, aputando que quiere luchar por el Campeonato Mundial ROH y que le gusta lo que está pasando actualmente en el encordado del honor. Veremos si próximamente vuelve a luchar en él The Pretty Boy Pitbul.

“Me gusta lo que veo allí. Mataría por otra oportunidad de luchar contra Claudio Castagnoli. Siempre ha sido uno de mis favoritos. Me gusta lo que están pasando allí, y si hay una oportunidad en algún momento de ir allí… Definitivamente no me opondría a eso, ni a ninguna otra oportunidad de lucha libre durante los próximos dos años mientras todavía esté en activo“.

Kenny King luchó en varias ocasiones por el título máximo de ROH:

contra Seth Rollins, entonces Tyler Black, en ROH Pick Your Poison en 2010

contra Jay Lethal en ROH/NJPW Global Wars 2018

contra el mismo Lethal y Matt Taven en ROH Manhattan Mayhem 2019

¿Qué opinas de Kenny King? ¿Y de la actual ROH?