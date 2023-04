Ric Flair: “Vince McMahon siempre será mi ídolo, no importa lo que haga”

Ric Flair es gran amigo y admirador de Vince McMahon y aunque éste esté envuelto en la polémica, siempre contará con Flair, esto pese a que incluso “The Nature Boy” estuvo vetado de WWE.

El abril de 2023, Vince McMahon, quien se retiró como CEO de la WWE en julio de 2022 en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada y dinero secreto, firmó un acuerdo de transacción con Endeavor para vender la compañía y fusionarla con UFC para fin de año.

McMahon regresó como miembro de la junta directiva de WWE en enero para ayudar a guiar la posible venta. La fusión de las dos compañías ha sido objeto de discusión entre varios notables, incluido Ric Flair, miembro del Salón de la Fama de la WWE, y Joe Rogan, comentarista de la UFC, quienes hablaron sobre el tema en The Joe Rogan Experience.

Flair elogió a McMahon por su éxito en la construcción de WWE, afirmando que “no había nadie de ese calibre” antes de él. A pesar de las acusaciones en su contra por abuso y desvío de fondos, Flair lo describió como su “héroe” y dijo que nunca había sido tratado con más respeto en el negocio.

“Él es mi héroe. Juzgo a las personas por cómo me tratan y él me ha tratado como… nunca nadie me ha tratado con más respeto en este negocio. Es un gran tipo. No me importa lo que haga. Él es mi héroe“.