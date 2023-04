Me lo ha puesto botando Ric Flair para hilar el titular de esta nota con sus recientes declaraciones, en las que criticaba que Charlotte Flair y Rhea Ripley no cerraran la primera noche de WrestleMania 39.

Y es que “The Nature Boy” vivio algo similar con su primer combate de retiro allá en WrestleMania 24, donde enfrentó a Shawn Michaels. Sí, primer combate de retiro, si recordamos el aparentemente definitivo del pasado verano.

Tal vez precisamente por ello, siempre se estimó que WWE no decidiera concederle el “main event”, entre sospechas de que continuaría su carrera en otra empresa, como sucedió poco después, cuando Flair tuvo una nueva etapa en TNA.

Así, dicho combate, que a la postre, no obstante, supondría el último de Flair bajo los focos del Imperio McMahon, fue el quinto del cartel principal de aquel “Show de los Shows” del 2008. The Undertaker y Edge, por el extinto Campeonato Mundial de Peso Completo, estelarizaron la velada.

Ahora, Bruce Prichard da su versión de por qué WWE no dio luz verde a que un combate de retiro resultase la última imagen de WrestleMania. Y sus argumentos quedan desmontados cuando recordamos que apenas dos años después, en WrestleMania 26, precisamente Shawn Michaels gozó de tal honor.

«Hubo discusiones, pero también nos dimos cuenta de que sería un poco de mala onda como cierre. No quieres que la gente se vaya con un embole. Creo que si lo hubieses dejado para el final, las expectativas habrían sido muy altas sobre una victoria de Ric, que realmente la gente se habría ido con un embole, y no con el adecuado, no hubiera tenido nada picante. Fue una buena historia. Fue una historia genial con Ric Flair y tenía que terminar antes».