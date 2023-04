Más detalles del acuerdo entre WWE y Twitch

WWE permitirá a sus Superestrellas transmitir contenido en la plataforma Twitch sin restricciones significativas, después de una controvertida decisión tomada por Vince McMahon en el 2020 que obligaba a los luchadores a cerrar sus canales de redes de terceros, como es el caso de Twitch, lo cual también motivó el despido de Zelina Vega en su momento. A propósito de Vega, recientemente fue de las primeras en hacer su vuelta a las transmisiones de Twitch, teniendo gran recepción en los fanáticos.

Ahora que WWE ha dado luz verde para que sus Superestrellas vuelvan a utilizar Twitch, muchos se preguntan qué hay detrás de eso y qué réditos puede obtener la compañía con eso.

Al respecto, Sean Ross Sapp informó por medio de Fightful Select que WWE está tomando una parte de las ganancias, aunque esta no es muy grande. La misma fuente reveló que WWE solo quiere porcentajes de un dígito.

“Se nos dice que la división de WWE del nuevo acuerdo de Twitch es muy baja, en cifras individuales.”

Es decir, WWE obtendría entre el 1% o el 9% de los ingresos de la transmisión de Twitch de la Superestrella de la WWE, lo cual probablemente consideran una compensación justa, considerando que sus luchadores han ganado bastante notoriedad trabajando para ellos, más allá de que durante las transmisiones no hagan mención alguna a su personaje en pantallas.

Adicionalmente, Andrew Zarian agregó que el acuerdo entre WWE y Twitch fue uno que “beneficie al talento”, lo cual podría inferirse como que la ganancia de WWE podría obtenerla de la parte que le correspondería a Twitch y no la porción del luchador. Es decir, todos saldrían ganando en esta transacción, siendo la Superestrella la que tenga los mayores réditos en cualquier caso. Esto podría explicar “la cifra baja” que se mencionó previamente.

Spoke to a source regarding the Twitch deal with WWE.

According to them WWE execs negotiated for talent to get a larger cut than other creators on the platform.

This was described to me as a “very talent-friendly deal”. #wwe #twitch

— Andrew Zarian (@AndrewZarian) April 20, 2023