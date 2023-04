Ric Flair critica un aspecto de WrestleMania 39

“Lo pondría [Sami Zayn y Kevin Owens vs. The Usos] justo antes de Rhea y Charlotte. No hay forma de que puedas… por muy entretenido que sea, en mi opinión, no hay forma de que pongas un combate de parejas antes de un [combate] de campeonato, con alguien que ganó el Royal Rumble. He visto cosas así suceder antes, pero no anticipo que ese sea el caso. […] Espero que el evento principal sea [Charlotte] y Rhea“. Ric Flair pronunciaba estas palabras antes de WrestleMania 39.

> Ric Flair y la primera estelar de WrestleMania 39

Pero finalmente la WWE no le hizo caso pues Kevin Owens y Sami Zayn contra The Usos fue la lucha estelar de la primera noche del Evento Premium. Y el dos veces miembro del Salón de la Fama ha querido compartir su opinión al respecto en un reciente episodio de su To Be The Man. Una vez visto el show, no ha cambiado de opinión. El Nature Boy sigue pensando en que Rhea Ripley contra Charlotte Flair debió poner el broche de oro al sábado. Y apunta que esto solo pasa en la compañía McMahon.

“No hay forma de que Sami, KO y los Usos [deberían] ir después de [Charlotte] y Rhea. Solo en la WWE”.

Personalmente, es comprensible que el Campeonato Indiscutible de Parejas se disputara más tarde del Campeonato Femenil SmackDown. En realidad, tenía todo los motivos para ser así: una mejor historia, mucha más emoción, un combate más grande, y además servía para enviar a los fans contentos a casa… De todas maneras, no cabe duda de que tanto uno como el otro fueron dos de los choques más llamativos de WrestleMania.

¿Estás de acuerdo con Ric Flair?