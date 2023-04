Ric Flair es dos veces miembro del Salón de la Fama WWE y su ilustre carrera no tiene igual. Por mucho tiempo su lucha contra Shawn Michaels en WrestleMania 24 había tenido un valor emotivo por tratarse de la última lucha en su carrera WWE, aunque termiaría trabajando y luchando en TNA en el 2011, hasta que el año pasado decidió salir del retiro para luchar por una última vez, aunque fuera de WWE.

► Ric Flair luchó fuera de WWE luego de WrestleMania 24

El ex ejecutivo de WWE, Bruce Prichard, durante una aparición reciente “Something to Wrestle“, explicó por qué sintió decepción por el hecho de que Ric Flair volviera a luchar luego de aquel recordado encuentro de WrestleMania 24.

“Estaba decepcionado por Ric más que nada porque pensé que Ric tuvo una gran despedida allí. Me hubiera gustado que ese hubiera sido el último encuentro de Ric, pero cada uno con lo suyo y obviamente Ric pensó lo contrario. Con su carrera en juego, Flair luchó valientemente en WrestleMania 24, pero finalmente se quedó corto ante “HBK”. Y en uno de los momentos más memorables en la historia de WrestleMania, las etapas finales del combate vieron a Michaels decir “Lo siento, te amo” antes de golpear a Flair con Sweet Chin Music para cerrarlo.

Era un verdadero libro de cuentos que terminaba frente a más de 70,000, pero en noviembre de 2009, Flair se calzaba las botas una vez más para luchar contra Hulk Hogan en cuatro ocasiones en una semana. Unos meses más tarde, debutaría en TNA, luchando en 11 combates en total. Aún así, Prichard siguió su decepción con nada más que elogios para “The Nature Boy”. “Ojalá, ya sabes, a través de todas las cosas de salud en las que Ric ha estado, desearía estar en la forma en que Ric está. Todavía está en una forma fenomenal hasta el día de hoy, así que, ¿quién sabe? Pero me hubiera gustado que ese hubiera sido su último partido, sí”.

Prichard también dio su versión respecto a por qué WWE no quiso que el combate entre Ric Flair y Shawn Michaels no cerró WrestleMania 24.