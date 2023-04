Trish Stratus, emocionada como nueva ruda en 2023

Trish Stratus es la nueva villana de la WWE después de su traición a Becky Lynch. No es nada nuevo para ella pues justamente debutó en la compañía como ruda en el 2000. Y no hace muchos nos acordábamos de cuando hizo el cambio al bando de los malos traicionando a Chris Jericho uniéndose a Christian en WrestleMania XX.

Pero al mismo tiempo la miembro del Salón de la Fama llevaba mucho tiempo como técnica, lo que hace que sea tan interesante este cambio de rumbo. Ella misma reconoce en Busted Open Radio estar emocionada por desafiarse a sí misma y contar nuevas historias como ruda en 2023.

> Trish Stratus, emocionada

“Creo que constantemente me estoy probando a mí misma, y cuando recibí la llamada para hacer WrestleMania, fue divertido. Fue divertido estar en esa situación, hacerlo a ese nivel y en ese escenario. Y luego esto es solo un… no sé, me gustan las capas. No había vuelto a sumergirme en este territorio, ya sabes, durante mucho tiempo. Fue como: ‘¿Podría hacer esto?’. Cuando lo hice, me encantó, este territorio en el que estamos ahora y poder regresar de esa manera, es divertido y es una buena historia. Creo que es interesante. Siempre digo, lo que sea que haya pasado atrás es como que tiene que haber dejado huella. ¿Es interesante? ¿Es un desafío para mí? ¿Los fanáticos estarán intrigados? ¿Contará algo diferente de lo que hemos contado antes, una historia que es distinta de lo quehemos hecho antes?“.

¿Qué piensas de que Trish Stratus sea ruda?