Goldberg analiza su estatus actual de agente libre

Goldberg es agente libre después de terminar su último contrato con la WWE. ¿Cómo lo está viviendo? De ello estuvo hablando recientemente en 93.7 The Ticket. Esto tras haber comentado el mes pasado que quiere tener una lucha en Irsael. O posteriormente a haberse conocido que Tony Khan tendría interés en él.

> Goldberg, agente libre

“Detendré la fábrica de rumores ahora mismo. La razón de estos rumores es que Vince McMahon y yo nos dimos un apretón de manos entendiendo que después del combate de Roman Reigns, tendría un combate de retiro adecuado. Eso no les ha llegado a buen puerto, por lo tanto… Sabes, nadie pone un sello en mi carrera. Nadie me dice cuándo he terminado, punto, fin de la historia. Cuando alguien me dice eso, me gusta luchar contra eso [risas]. Me gusta hacer las cosas a mi manera y salgo a mi manera.

“Ciertamente no salgo, ya sabes, con Roman Reigns tres semanas después de haber tenido COVID y accedido a una lucha. Si hago una gira mundial y la promociono yo mismo, es una posibilidad. Oye, soy un hombre de negocios y, afortunadamente, estoy en una posición en la que creo firmemente que todavía puedo lograrlo. Al final del día, como dije, creo que mi personaje merece una despedida adecuada y hasta que eso suceda, no creo que los esté colgando. Cualquier cosa es una opción y estoy muy inclinado a promocionarlo yo mismo y hacer una gira mundial de cuatro ciudades. Deje que la fábrica de rumores comience después de eso”.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Goldberg en la lucha libre?